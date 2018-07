YZ, la street artiste qui a dessiné le nouveau timbre : "J'ai voulu sortir de l'esthétisation féminine de cette Marianne"

Dans son dos, un long drap bleu vient cacher sa création. Quelques heures plus tard ce jeudi, YZ - prononcez "eyes" - devait dévoiler le dessin de sa Marianne qui, en plus de se retrouver sur les prochains timbres en circulation, s'affichera sur une fresque géante à Périgueux. L'artiste, "très heureuse que le street art soit mis en avant", raconte à LCI avoir été contactée par l'Elysée "pour présenter trois visuels". D'autres artistes étaient également dans la course mais c'est finalement l'une de ses créations qui a été choisie. De quoi "honorer" la principale intéressée.