Intrusion dans la centrale EDF de Cruas-Meysse : 22 militants de Greenpeace évitent la prison ferme

Le j ugement du procès sur la seconde intrusion de centrales EDF par Greenpeace en 2017 a été rendu ce jeudi, au tribunal de grande instance de Privas, en Ardèche. L’organisation Greenpeace France était poursuivie, ainsi que 22 de ses militantes et militants, pour s’être infiltrés dans la centrale de Cruas-Meysse, le 28 novembre dernier. Leur action avait pour objectif de démontrer le manque de protection des piscines d’entreposage de combustible usé des centrales nucléaires d’EDF.





19 militantes et militants ont été condamnés à une peine de quatre mois de prison avec sursis et à une amende de 500 euros. Trois militants - qui avaient déjà du sursis - sont condamnés à quatre mois de prison avec sursis et mise à l’épreuve de 18 mois, ainsi qu’à une amende de 500 euros également. Greenpeace France est condamnée à une amende de 25 000 euros. Yannick Rousselet, chargé de campagne nucléaire de l’organisation, qui était poursuivi pour complicité, a quant à lui été relaxé. Le préjudice moral est fixé à 50 000 euros au profit d’EDF. Le préjudice matériel sera évalué par un expert et sera décidé lors d’une audience en décembre 2018.