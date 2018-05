Investir dans des entreprises locales, un bon placement ?

En 2017, 591.000 entreprises ont été créées dans l'Hexagone. Dans la grande majorité des cas, il s'agit de toutes petites start-up ou d'auto-entrepreneurs. Pour grandir et se développer, elles ont besoin de fonds. Certaines empruntent à des taux très bas sans passer par les banques, grâce à des clubs d'investisseurs.



Notre équipe s'est rendu dans l'un d'entre eux à Lyon, appelé "Les Cigales". Ce soir-là, les entrepreneurs ont 7 minutes pour présenter à leur audience leur projet : créer une boulangerie itinérante, un atelier de réparation ou livrer des plats cuisinés. Face à eux siègent des commerçants, enseignants, retraités qui sont prêts à les aider financièrement bien qu'ils n'aient aucune garantie de faire des bénéfices. "Je mets 30 euros par mois, ce qui est le prix d’un restaurant. Mais au moins je leur donne du sens", explique une des investisseuses. "Ça permet d'investir dans l'économie réelle et de voir où va notre argent", surenchérit un autre. Pour beaucoup, le but est de participer à la dynamisation de leur quartier.