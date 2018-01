Isère : des habitants doivent faire un détour de 100 km pour rejoindre Le Bourg-d'Oisans

A cause des caprices du temps, un éboulement s'est produit le 4 janvier 2018 en Isère. Depuis, la route nationale vers Le Bourg-d'Oisans est coupée pour les habitants de plusieurs communes. Pour se rendre au travail ou à l'école, les habitants doivent effectuer un détour d'environ 100 kilomètres. Ainsi pour gagner du temps, ils choisissent de marcher.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.