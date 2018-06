Islamistes radicaux : comment les surveiller après la prison ?

Ils seraient plus de 1 200 répartis dans toutes les prisons du pays. Des djihadistes ayant commis des actes terroristes mais aussi des braqueurs ou des trafiquants convertis à l'islam radical. Plus de 400 d'entre eux vont être libérés en 2018 et 2019. Une information confirmée par la ministre de la Justice ce mercredi 6 juin. L'échéance inquiète donc juges et policiers, qui veulent à tout prix éviter toute récidive. Ces islamistes radicaux pourront-ils circuler librement ? Seront-ils suivis ?



