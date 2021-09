Isolement extrême : 500.000 personnes âgées "en situation de mort sociale"

Solitude extrême. Les Petits Frères des Pauvres tirent le signal d'alarme ce jeudi. Dans une nouvelle étude, l'association met en garde contre la condition alarmante d'une partie croissante de la population âgée en France. Ainsi, plus de 500.000 personnes âgées se trouvent "en situation de mort sociale", soit une hausse de 77% par rapport à 2017. Cela signifie qu'elles ne sont plus dans aucun des quatre cercles de sociabilité suivants : famille, amis, voisinage, associations.

Dans le détail, le nombre de seniors isolés des cercles familiaux et amicaux a plus que doublé (+122%) en quatre ans (2 millions en 2021 contre 900.000 en 2017). De même, 1,3 million de personnes âgées ne voient plus (ou quasiment plus) leurs enfants et petits-enfants, contre 470.000 lors du précédent baromètre en 2017. Par ailleurs, 3,9 millions de personnes âgées, soit une sur cinq, n'ont actuellement pas ou quasiment pas de relations amicales contre 1,5 million en 2017.

Cette forte augmentation est "une des conséquences de plus de 15 mois de crise sanitaire" qui a mis un frein aux rencontres, indique le communiqué. "Les liens avec les amis et les réseaux associatifs ont le plus pâti des confinements successifs", est-il encore souligné.