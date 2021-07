Non, les joueurs italiens n'ont pas reversé aux hôpitaux les primes reçues à l'Euro

Des internautes ont salué la générosité des Azzurri. Sur les réseaux sociaux, on peut en effet lire que "les joueurs de l’équipe d’Italie ont reversé leur prime Euro aux hôpitaux italiens", un "beau geste qui mérite d’être salué", dixit un message relayé près de 10.000 fois. La presse italienne ne s'est pourtant pas fait écho d'une telle initiative et a d'ailleurs évoqué des messages trompeurs relayés en ligne.

Sollicité par LCI, la fédération italienne de football ne s'est pour l'heure pas exprimée. Pour tenter d'en savoir plus sur cette initiative italienne, il faut se tourner vers la presse transalpine, qui a logiquement évoqué dans ses colonnes les montants reçus par les joueurs. Des sommes conséquentes puisqu'elles atteignent 250.000 pour les membres de l'équipe. Le média Tuttosport relativise en expliquant que "ce n'est pas le chiffre le plus élevé jamais atteint : la Belgique aurait payé 435.000 d'euros" en cas de victoire finale, "un peu plus que l'Allemagne et l'Espagne".

Du côté du Corriere dell'Umbria, basé à Pérouse, on insiste surtout sur le fait qu'au-delà du montant des primes, il faut voir dans la victoire des Italiens une manière de se valoriser au mieux alors que débute le marché des transferts. "Le gardien Donnaruma, à 22 ans, vient de signer un contrat de 12 millions d'euros par an avec le PSG, primes comprises", note le journal. Si l'argent des primes est bel et bien évoqué, il n'est toutefois nulle part fait mention d'un montant reversé aux hôpitaux ou à des œuvres caritatives.