"J'ai senti des mains qui me touchaient" : le soir de la victoire des Bleus, plusieurs cas d'agressions sexuelles

De son côté, Rose (prénom d'emprunt), a regardé le match depuis la fan zone parisienne. Mais l'incident qu'elle décrit s'est déroulé plus tard dans la soirée. "Avec un groupe d'amis, on se dirigeait vers les Champs Elysées. Mais au niveau de la station Charles-de-Gaulle-Etoile, on s'est retrouvé au milieu d'un mouvement de foule et des fumigènes. Un peu plus loin, les policiers commençaient à gazer les bagarreurs, du coup, je me suis retrouvée à ne plus pouvoir ouvrir les yeux. Une copine m'a aidée à m'éloigner et c'est à ce moment là qu'un homme s'est collé derrière moi." Elle explique : "J'étais un peu penchée en avant, appuyée sur ma copine. Par derrière, il m'a mis une main aux fesses et m'a caressé le sexe. Je ne pouvais rien faire parce que j'avais du mal à respirer. Par miracle, un ami l'a vu et lui a dit de dégager. Je me suis retournée et j'ai vu son visage."





Aurélie, quant à elle, a terminé sa soirée dans le quartier Hôtel de Ville. La jeune femme de vingt ans indique à LCI : "Vers minuit trente, je me suis mise en route pour attraper le dernier métro. Je traçais ma route au niveau des magasins BHV, lorsqu'un groupe de cinq garçons environ m'est tombé dessus. Je ne les avais pas vu venir. L'un d'entre eux m'a attrapé en dessous des genoux pour me porter, je ne comprenais pas trop ce qui se passait, parce que j'avais mes écouteurs dans les oreilles et que j'avais un peu bu. J'ai essayé de me débattre mais j'avais peur de tomber, alors ils me disaient de me tenir. J'ai entendu des trucs obscènes, j'ai senti des mains qui me touchaient. Ils m'ont reposée, puis m'ont attrapée comme pour me faire une accolade, un câlin, mais je les ai repoussés et j'ai voulu partir. A ce moment là, l'un d'entre eux m'a saisie par le bras et j'ai vraiment dû me débattre parce qu'il ne me lâchait pas. Il m'a dit de lui faire un bisou, j'ai refusé, je crois même que je l'ai griffé. Je suis partie complètement en panique et j'ai appelé mes amis pour qu'ils viennent me chercher."