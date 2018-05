J'ai testé... la livraison à domicile en une heure

Depuis quelques mois, des enseignes nous proposent de déposer nos courses à domicile en moins d'une heure. Ce mode d'achat permet parfois aux consommateurs de gagner du temps et faire des économies. Seulement, la question de savoir si ces prestataires arrivent à tenir leur engagement se pose, et nos reporters ont testé deux de ces plateformes pour le savoir.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.