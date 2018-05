"J'ai tout essayé" : 10 conseils quand vous n'y arrivez plus avec votre enfant

Souvent violentes et interminables, les crises de rage sont le cauchemar des parents. Des hurlements à vous percer les tympans, des larmes de crocodile et des balbutiements incompréhensibles articulés entre deux hoquets... La situation peut facilement faire céder la patience de n'importe quel adulte. Dans ces cas-là, la réaction la plus facile, et certainement la plus courante, est de riposter avec colère. Crier plus fort que son enfant pour le faire taire. Voire, la fessée (que nous vous déconseillons ICI). D'autres préféreront céder à ce qu'ils interpréteront comme un caprice en donnant à l'enfant ce qu'il réclame, ou ignorer la situation, pensant qu'il finira par se calmer tout seul.





Or, selon Isabelle Filliozat, ces solutions sont loin d'être la bonne manière de réagir. Interpréter la crise en pensant que son enfant fait un caprice devant des paquets de bonbons au supermarché, par exemple, serait une erreur. "Le cerveau d'un bambin reçoit des milliers de stimuli sensoriels et il n'a rien à faire [quand il est assis dans le caddie, ndlr.], donc pas de direction pour trier et organiser ces stimuli qui excitent ses neurones. [...]. Vouloir des bonbons est une tentative de reprise de contrôle face à l'excès de stimulations", explique celle qui est aussi directrice de l'Ecole des Intelligences Relationnelle et Émotionnelle. La bonne réaction ne serait donc ni de lui acheter un paquet de bonbon, ni de le gronder, ni de l'ignorer, mais de l'englober avec tendresse et solidité, même s'il se débat. Ce qui déclenchera "une sécrétion d'ocytocine, une hormone qui l'aidera à se calmer, à développer les voies de communication neuronales qui l'aideront à gérer ses émotions toute sa vie".





Mais parce qu'il vaut toujours mieux prévenir que guérir, la psychologue conseille, pour éviter ces crises de rage, de stimuler l'enfant lorsqu'il se trouve dans un nouvel environnement ou un endroit riche en sollicitations. Au supermarché, demander à un enfant de choisir les pommes, par exemple, ou de les peser, canalisera son attention. "Son cerveau va sécréter de la dopamine, l'hormone de la motivation, de l'action volontaire, une hormone qui diminue le stress et inhibe les systèmes de la peur et de la colère", décrit l'auteure du livre.