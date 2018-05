Jackpot à 13 millions d'euros, ticket à 15 euros : en quoi consiste le loto du patrimoine ?

En septembre dernier, Emmanuel Macron missionnait l'animateur et grand connaisseur de l'histoire française Stéphane Bern pour répertorier les biens patrimoniaux français et trouver des moyens pour financer leur sauvegarde. Huit mois plus tard, jeudi 21 mai, la PDG de la Française des Jeux a annoncé qu'un jackpot et un jeu à gratter allait être mis en place en septembre prochain. Un événement mis en place quelques jours avant les journées du Patrimoine pour permettre de financer les rénovations de monuments en péril.