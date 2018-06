Jardiner en préservant son dos

Pour jardiner, on dit souvent de ne pas courber le dos, mais on le fait quand même. Le mieux c'est d'être agenouillé ou assis, mais ce n'est pas évident quand on a un potager ou qu'on doit planter beaucoup de fleurs. Pour y remédier, on vous propose un plantoir à bulbe. Il permet de planter ce qu'on veut, sans se baisser. L'engin se compose d'un cylindre où il suffit d'engager le bulbe et se termine par un bec qu'on enfonce dans le sol et qu'on actionne à l'aide d'un poignet. Faite en acide inoxydable, cette création française coûte 49 euros.



Ce samedi 23 juin 2018, Coralie Dioum, dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous présente le plantoir à bulbe pour jardiner en préservant notre dos. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 23/06/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.