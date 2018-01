Jaucourt n'échappe pas aux inondations

Jaucourt n'a pas été épargnée par les inondations. Il existe quatre voies d'accès dans la ville mais une seule route, partiellement inondée, est utilisable. Plus d'un tiers de la commune est sous les eaux et toutes les caves sont quasiment inondées. Malgré l'amorçage de la décrue, la vie quotidienne reste très perturbée dans le village.



