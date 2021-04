"Je me suis fait percuter par un motard" : les refus d'obtempérer en hausse ces derniers mois

Des exercices qui s’avèrent très utiles pour les futures recrues, comme Florian, élève gendarme à Montluçon : "Ce sont des actes réflexes qu’on pourra mettre en œuvre sur le terrain, pour se protéger et réagir au mieux." L’an dernier, onze policiers et gendarmes sont morts en service, six d’entre eux ont été tués lors d’un refus d’obtempérer. En commettant un délit de fuite, ces automobilistes et motards risquent jusqu’à cinq ans de prison.