Jean-Michel Blanquer : "Notre grande priorité, c'est que les 12-18 ans soient vaccinés pendant les vacances"

Une solution à favoriser selon le ministre, tandis que plusieurs voix s’élèvent en faveur d’une campagne vaccinale dans les collèges et lycées à la rentrée. Parmi elles, Alain Fischer, le président du conseil d’orientation de la stratégie vaccinale, qui milite ce jeudi dans les colonnes du Monde en faveur de ce dispositif. “La question est de savoir ce qui est le plus efficace : si c’est ça, on le fera, mais il y a peut-être d’autres façons de faire ”, a répondu Jean-Michel Blanquer.

Si la nécessité de cette vaccination ne fait "aucun doute" selon lui, le déploiement d’une telle campagne dans les établissements peut être délicate. "Le fait de vacciner les 12-18 ans, il faut le faire", a-t-il affirmé, mais lorsque cela est mis en place à l'école, "vous désorganisez un peu le système", avec notamment des cours perturbés.

Une prise de position déjà défendue le jeudi 1er juillet sur FranceInfo : "Nous n'excluons pas [la vaccination dans les établissements], mais ce n'est évidemment pas mon souhait principal parce que cela crée une charge de plus et ça peut donc troubler le cours normal de l'organisation des établissements". "Plus tout le monde arrivera vacciné à la rentrée, plus cela permettra d'avoir une année scolaire sereine", avait-il ajouté.