Jeannine et Raymond fêtent leurs noces de platine entourés de leur famille

Jeannine et Raymond ont uni leur destinée le 24 avril 1948. Pour leur plus grand bonheur, 70 années plus tard, ils célèbrent leurs noces de platine. De leur mariage sont nés six enfants, seize petits-enfants et 24 arrière petits-enfants. A Bugeat, en Corrèze, toute leur famille est venue au grand complet célébrer l'événement. Une agréable surprise pour Jeannine et Raymond, âgés respectivement de 90 ans et 95 ans.



