Comment protéger ses enfants du porno ? Un nouveau site lancé pour aider les parents

À l'instar des campagnes pour la prévention routière, le gouvernement a décidé de ne pas utiliser de faux-semblants pour tenter de déconstruire les clichés véhiculés par les films X. Pour promouvoir le lancement mardi d'un portail web pour aider les adultes à mieux protéger leurs enfants contre la pornographie en ligne, un spot vidéo va être largement diffusé sur internet mettant en scène une petite fille demandant à ses parents : "Comment on fait les bébés ?". Mais là, point de papa gêné, caché derrière une bouteille de lait, pour répondre à cette question. Juste un grand frère, âgé de 10 ou 11 ans, qui lui lance : "Bah c'est simple ! La femme, elle est à quatre pattes. L'homme lui tire les cheveux, et elle crie très fort".

Selon un sondage publié en 2018, près d'un tiers des jeunes ont déjà vu du porno avant 12 ans, plus de 60% avant 15 ans et 82% avant 18 ans. Et une telle exposition précoce a des conséquences : plus de la moitié des mineurs avouent avoir été "choqués" la première fois qu'ils ont été confrontés à des contenus pornographiques. En outre, 44% des adolescents ayant déjà eu des rapports sexuels déclarent avoir essayé de reproduire des pratiques vues dans des films X, et près d'un quart disent être complexés à cause du porno.

"Certains ados pensent que pour donner du plaisir à leur petite copine, il faut lui taper sur les fesses et la prendre par les cheveux", déplore Thomas Rohmer, le président de l'association OPEN (Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique). "Penser que ça ne fonctionne que comme ça, c'est problématique", ajoute-t-il, convaincu que "sur ces sujets, on a le droit de ne pas être à l'aise mais pas d'être fuyant".