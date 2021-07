Jeunes Européens bloqués à Malte : "Nous avons rapatrié notre fils de 14 ans en urgence"

"Nous avions choisi Malte pour la garantie de sécurité qui nous avait été promise. Nous avons eu droit à tout le contraire", déplore Béatrice, maman d'Arthur, 14 ans. Les parents du collégien lui avaient offert cet été un séjour linguistique d'un montant de 2500 euros pour 13 jours dans la capitale La Valette. Au programme : des cours à l'université, des sorties culturelles, du sport, un logement et des repas inclus. "Après tous les confinements que nous avons eus depuis mars 2020, une île au bord de la mer, c’était bien pour mêler apprentissage et vacances", explique Béatrice à LCI. Arthur est donc parti du domicile familial de Niort (Deux-Sèvres) le 7 juillet, pour rejoindre Paris puis l'île au sud de La Sicile. Il était loin d'imaginer alors qu'il rentrerait moins d'une semaine après son départ.

En fin de semaine dernière, la situation sur Malte s'est dégradée. Une recrudescence de nouveaux cas a été enregistrée et les cas contacts ou positifs sont depuis contraints à un isolement de 14 jours, sans possibilité de faire un test dans cet intervalle pour espérer sortir plus tôt. Des centaines de jeunes, essentiellement des étudiants venus perfectionner leur anglais dans des écoles maltaises qui ont toutes fermé le 10 juillet, se sont retrouvés alors bloqués sur l'île. Béatrice, elle, a préféré anticiper pour son fils.

Béatrice dit avoir pris connaissance de la situation sur l'île non pas par l'organisme Education First, avec lequel son fils est parti, mais par des reportages dans les médias. "J'ai vu sur les réseaux sociaux des vidéos de jeunes coincés sur l'île. Pas question que mon jeune garçon se retrouve dans cette situation. Il devait faire un test le lundi avant son retour en France. Mais nous avons préféré le faire rentrer avant qu'il ne se retrouve bloqué comme d'autres jeunes contraints depuis le 10 juillet à suivre des cours non plus à la fac mais via Zoom depuis leur chambre. Nous l'avons donc rapatrié en urgence".

Les parents d'Arthur ont donc pris un billet d'avion pour le 13 juillet à leur fils : 400 euros en plus à payer. "Nous avons voulu qu'il soit accompagné par un adulte à l'aéroport, ça a été très compliqué, nous avons dû batailler avec l'organisation qui nous disait au départ que c'était impossible. Nous avons finalement obtenu gain de cause. Et heureusement, notre fils n'a que 14 ans !", s'agace la mère de famille.

Arthur est finalement rentré en France mardi, via Bordeaux. "Nous avons eu plus peur que lui, c'est sûr. Il n'est pas mécontent de son séjour, mais il n'aurait pas apprécié de rester bloqué deux semaines là-bas, enfermé dans une résidence, s'il avait dû y être contraint comme beaucoup de jeunes. Et ça n'était pas impossible. Arthur nous a dit que sur place les gestes barrières n'étaient pas respectés. Pour la soirée de la finale de foot de l'Euro par exemple, beaucoup de jeunes se sont retrouvés devant les écrans collés, masques sous le nez, sans qu'aucun encadrant ne dise rien".