Le coq, emblème de l’équipe de France, fait peau neuve pour Paris 2024

Crête en forme de flamme, yeux effilés et bec tendu, un coq modernisé sera désormais arboré par les athlètes tricolores lors des prochains jeux olympiques, notamment à l’occasion des JO-2024 de Paris. Regardant "la victoire en face", selon le nouveau slogan choisi, ce coq revisité et décliné en tricolore ou en monochrome apparaitra sur les tenues officielles des sélectionnés olympiques mais aussi paralympiques de l’équipe de France.

Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des JO-2024 de Paris, a salué "la continuité" avec le coq, élaboré avec la collaboration du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et du Comité paralympique et sportif français (CPSF). Rappelant que cet emblème est adopté depuis 1920, il a souligné "le nouveau bec en V, en forme de victoire" de l’animal ainsi que "ses yeux qui montrent une forme de détermination". "Le symbole de la flamme" des Jeux, quant à lui, célèbre l’"unité" et la "paix", a-t-il ajouté.

"Je continue de penser de manière ferme qu'il y a des grands symboles qui appartiennent au sport, à la France, je pense au bleu-blanc-rouge, à la Marseillaise, au drapeau national, à la flamme", a-t-il expliqué ensuite à l'AFP.