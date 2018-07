Job de vacances : berger pour un été

C'est le début des vacances, sauf pour tous ceux qui veulent profiter de cette période pour gagner de l'argent et se faire une première expérience professionnelle. À ce propos, certains jobs d'été sont plus étonnants que les autres. Pour l'illustrer, nos reporters sont allés à la rencontre de deux adolescents qui ont choisi de passer l'été à exercer le métier de berger.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.