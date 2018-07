Jobs d'été : premiers pas dans le monde du travail

Si pour la plupart, l'été rime surtout avec les vacances, c'est également l'occasion de se frotter pour la première fois au travail pour certains. A 17 ans, Gabrielle a trouvé son premier job d'été en tant que serveuse dans un restaurant de plage de La Ciotat. La jeune femme espère mettre 2 000 euros de côté pendant toute la saison et apprendre le monde du travail par la même occasion. De son côté, Clara, 16 ans, a trouvé son bonheur chez des maraîchers de Châteaurenard en tant qu'ouvrière agricole. Elle compte y travailler six semaines et prévoit de revenir l'été prochain.



