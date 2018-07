Jouer à l'école ? Et alors ! 5 bonnes idées de profs pour cette dernière semaine d'école

Pour réaliser ce jeu, il faut créer des fiches-questions (voici quelques exemples tout prêt) et les déposer sur chacune des tables. On enlève les chaises, les élèves sont debout, chacun derrière une table, cahier et stylo en main. Au top départ, ils répondent à la question sur leur cahier, puis attendent le signal pour aller à la table suivante et répondre à la question qui y est posée, et cetera. Quand chaque élève a terminé toutes les questions, cela veut dire que chaque élève est revenu à sa place : on corrige et on compte les bonnes réponses. Expliqué en détail ici.