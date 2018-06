Barbie s'offre une nouvelle carrière et devient ingénieur en robotique

Barbie a trouvé un nouvel emploi : celui d’ingénieur en robotique ! Pour sa conception, le fabricant de jouets Mattel a fait appel à une pointure du MIT, Cynthia Breazeal. Avec son look décontracté, cette nouvelle version de la plus célèbre des poupées, disponible en quatre couleurs de peau, est livrée avec un ordinateur portable (de la taille d'une poupée), un petit robot avec des bras mobiles, ainsi que des lunettes de sécurité. Il est intéressant de noter que la poupée a tronqué ses escarpins pour une paire de tennis blanches, plus adaptées à son travail dans un laboratoire.





Ce nouveau modèle a pour but de donner envie aux petites filles d’embrasser cette voie, alors qu’aujourd’hui seulement 24% des emplois scientifiques sont détenus par des femmes aux USA. Plus qu’une simple poupée, Barbie ingénieur en robotique permet à l’enfant d’"apprendre de vraies techniques de codage informatique", par le biais d’un partenariat avec la plateforme Tynker, indique le fabricant de jouets Mattel. Sept leçons de codage "inspirées de l'univers de Barbie" sont proposées gratuitement aux enfants : elles mettent l'accent sur la logique, la résolution de problèmes et d'autres compétences dont un ingénieur en robotique aura besoin.