"Nous refusons de payer le prix de la crise" : un appel à une "grève féministe" lancé pour le 8 mars

"On prend le pouvoir et on se bat pour nos droits", ce refrain devrait résonner dans les rues ce lundi, journée internationale des droits des femmes. Si la date est symbolique, les associations féministes, ONG et syndicats réclament des mesures concrètes. En plus d'appeler à manifester, ces organismes lancent un mouvement de grève. Les femmes sont appelées à arrêter de travailler à 15h40, heure après laquelle elles ne sont plus payées si on prend en compte une différence moyenne de salaire avec les hommes évaluée à 25%.

L'objectif ? Sensibiliser la société sur la question des droits des femmes tout en interpellant le gouvernement sur cette question. "Le 8 mars, nous serons en grève avec les femmes du monde entier pour refuser toutes et tous ensemble de payer le prix de la crise avec notre travail, notre salaire, notre corps", ont déclaré lors d'une conférence de presse, les 37 organisations concernées.