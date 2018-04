L'image colorisée d'une adolescente tuée à Auschwitz interpelle et touche des milliers d'internautes

Le 12 mars dernier, soit 75 ans après sa mort, le mémorial d’Auschwitz a publié le travail de Marina Amaral sur Twitter. Il a tant touché qu’il s’est partagé près de 10.000 fois sur le réseau social. "Je poursuivrai mon travail parce que je crois vraiment au pouvoir de la colorisation de visages tels que Czeslawa et de tant d’autres. Comme je l’ai dit tant de fois, il est plus simple de s’identifier à ces personnes une fois qu’on les comprend et qu’on les voit comme de vrais êtres humains. Cela peut paraître absurde. Mais s’il est nécessaire de passer par là pour apprendre quelque chose et se sentir plus intimement concerné, alors ainsi soit-il", déclare l'artiste sur Twitter.





"Tout vient du pouvoir qu’ont les couleurs à nous faire comprendre que ces gens, qui vivaient des centaines d’années avant nous, avaient aussi des familles, des amis et des rêves et ont vécu des moments difficiles – tout comme nous. Regardez les yeux de Czesława", ajoute-t-elle.