8 mars, 15h40 : les femmes sont appelées à faire grève

Les choses ont ensuite pris un tour un peu plus précis en France, à l'occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Les Glorieuses, avec 28 autres associations féministes, trois syndicats et quatre ONG, avaient lancé un appel à la grève à partir de 15h40, le 8 mars 2017. "Pour une journée normale, commencée à 9 h et finie à 17h (avec une heure de pause, ndlr), c'est l'heure à partir de laquelle une femme travaille gratuitement", indiquait alors à LCI Sophie Binet, en charge de l'égalité femmes/hommes à la CGT. Un chiffre qui s'explique par quatre facteurs, continuait-elle : "Des métiers à prédominance féminine qui sont dévalorisés, la part variable de la rémunération qui va généralement en faveur des hommes, les temps partiels qui sont l'apanage des femmes et les évolutions de carrières." La situation ne devrait pas s'arranger puisque l'année 2019 a par exemple vu la part de femmes aux postes d'encadrement passer de 24% à 19%.





Rebelote, vendredi 8 mars 2019 où, à la même heure, l'arrêt du travail se déroulera de la même façon que pour n'importe quelle grève, avec un débrayage à l'heure dite pour l'essentiel : "Nous appelons tous les salariés, toutes les femmes, et les hommes aussi, à agir en arrêtant de travailler, en annonçant la couleur et en portant un foulard violet pour dire qu'il n'est plus possible que les femmes soient concentrés dans les métiers les moins bien rémunérés, que 30% des femmes soient enfermées dans des emplois à temps partiel, que 30% des femmes soient victimes de harcèlement au travail", précise Sophie Binet. Sur Twitter, le hashtag #8mars15h40 a déjà commencé à ponctuer les messages. Outre les débrayages, des rassemblements sont prévus "devant des préfectures, où seront remises des revendications aux préfets". Sur le site 8mars15h40, 170 actions sont répertoriées.