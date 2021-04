Carrefour instaure une "heure silencieuse" hebdomadaire dans ses enseignes

Fini les courses au rythme des succès commerciaux du moment. Le groupe Carrefour a annoncé ce vendredi qu'il allait instaurer une "heure silencieuse" chaque lundi entre 14 et 15h pour permettre aux personnes atteintes de trouble de l'autisme de faire leurs courses dans des conditions plus adaptées. Le dispositif, qui avait été expérimenté localement, sera étendu à plus de 1240 magasins, à compter de ce 5 avril.

Durant cette heure silencieuse, la luminosité sera réduite tandis que la musique et les annonces sonores seront coupées. Les appareils de nettoyage ne pourront par ailleurs pas être utilisés. Les personnes atteintes de trouble de l’autisme ou d’une autre forme de handicap seront en outre prioritaires au passage en caisse. "Cet engagement est une grande avancée pour les personnes autistes et leurs familles, se félicite dans un communiqué Danièle Langloys, présidente de l’association Autisme France avec qui Carrefour a noué un partenariat. "L’initiative de Carrefour va leur permettre de faire leurs courses dans des conditions plus adaptées et ainsi faciliter leur quotidien. Je suis également persuadée que cela va bénéficier à d’autres clients des magasins, qu’ils soient atteints de handicap, ou non", poursuit-elle.