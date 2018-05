Journée mondiale du travail : la convergence des luttes n'aura visiblement pas lieu

Depuis toujours, le 1er mai est la journée où les travailleurs français expriment leur colère, mais ne sont jamais parvenus à manifester ensemble. Et pour cette année 2018, malgré tous les mouvements sociaux existants, les syndicats restent dans leurs coins. La CFDT, par exemple, va projeter un film sur l'importance du dialogue social. Le nouveau patron de la Force ouvrière, quant à lui, a décidé de présenter son équipe lors d'une conférence de presse. On en parle avec Matthieu Poissonnet.



