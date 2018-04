Jours de marché : comment ça marche ?

En 2016*, on estimait à 10.683 le nombre de marchés alimentaires en France, pas moins de trois communes sur seize en comptant au moins un. Si ceux de plein air se tiennent généralement toute l’année une à trois fois par semaine, les halles (marché couvert) sont d’ordinaire ouvertes tous les jours de la semaine. Selon la taille de la commune, et la typologie du marché lui-même (vaste ou de quartier, varié ou à thèmes), il n’est pas rare que les produits alimentaires, horticoles et fleurs coupées soient vendus un jour distinct des vêtements, sacs, matelas, chaussures, bijoux et autres cadeaux. Et quand vient s’ajouter à cela le fait que certains marchés ne sont pas réguliers, mais autorisés le temps d’une saison ou d’un évènement ponctuel, s’y retrouver dans les jours et les horaires peut s’apparenter au casse-tête pour les chalands.