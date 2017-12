Jours fériés : 2018 sera une (très) bonne année

Un brin plus technique, le mois de mai promet de ravir les stratèges des RTT et autres experts du planning professionnel. En tombant un mardi, le 1er mai (Fête du Travail) et le 8 mai (Armistice de la Seconde guerre mondiale) favorisent également les ponts, sans compter que, cette année, le jeudi de l'Ascension tombe le 10 mai (au lieu du 25 en 2017). Les plus attentifs auront compris : en posant seulement trois jours, il est possible de se retrouver "off" du 5 au 13 mai.





La fin de l'année sera elle aussi propice aux ponts : la Toussaint (1er novembre) tombera un jeudi et le jour de Noël (25 décembre) un mardi.