Jours fériés et ponts : vidons nos caves et nos greniers !

L'on s'accorde à dire que la semaine du 7 mai est censée être une semaine de pause. Si certains ont décidé de partir en vacances, d'autres ont préféré rester chez eux pour faire le grand ménage. A Brest par exemple, une famille a commencé à trier ses placards depuis le 8 mai. Et au final, ce ne sont pas moins de dix sacs de vêtements et d'objets qui seront déposés à la déchetterie. Côté jardin, l'heure est au retaillage des haies.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.