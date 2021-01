Jours fériés : quels week-ends prolongés et ponts possibles en 2021 ?

Mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui espéraient en profiter pour "faire le pont", les week-ends prolongés seront quelque peu rares : sur les onze jours chômés prévus par le Code du Travail, quatre tomberont un samedi ou un dimanche. Soit le 1er mai, le 8 mai et Noël qui se dérouleront un samedi, et le 15 août qui sera un dimanche.

Néanmoins, pour celles et ceux qui ne travaillent pas les jours fériés et les week-ends, il sera possible de profiter de trois week-ends prolongés cette année, grâce à trois lundis fériés (ceux de Pâques et de la Pentecôte ainsi que la Toussaint. Quant aux ponts, ils seront possibles le vendredi 14 mai (soit le lendemain du jeudi de l'Ascension) et le vendredi 12 novembre (le lendemain de la commémoration de l'armistice de 1918 qui aura lieu le jeudi 11 novembre).