Jura : célébration de la 21ème Percée du vin jaune

L'ambiance était au rendez-vous dans le Jura. La 21ème édition de la Percée du vin jaune a commencé le samedi 3 février 2018 dans ce département. Une fête symbolique pour les vignerons. Cet événement a réuni plus de 10 000 visiteurs prêts à déguster les premières gouttes du millésime 2011 : un vin parfumé vieilli de presque sept ans.



