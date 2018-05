Jura : de gros dégâts provoqués par une tempête de grêle

Le Jura fait partie des régions les plus touchées par les orages. En effet, les rues de Nozeroy se sont transformées en un torrent de grêle. D'énormes grêlons ont détruit les pare-brises, les toitures et les jardins de ce village de 430 habitants. Le calme est revenue sur la cité médiévale mais place à de longues journées de nettoyage. Certains habitants sont encore choqués par la violence de l'orage.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 mai 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.