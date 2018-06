L'Académie de médecine s'interroge sur la corrélation entre la consommation de cannabis et la baisse du niveau scolaire

L'Académie de médecine souligne le lien entre cannabis et baisse des résultats scolaires en France en comparaison à d'autres pays. "Il s'avère qu'en Europe les jeunes Français sont les plus grands consommateurs: la question du lien entre cette consommation intensive de cannabis et la mauvaise position de la France au classement PISA (26e) des performances éducatives mérite d'être posée", a écrit la société savante dans un communiqué mercredi, réaffirmant son opposition à une dépénalisation. "Il est établi que les altérations cérébrales objectivées en neuro-imagerie et les effets psycho-cognitifs délétères du cannabis sont d'autant plus importants que sa consommation débute à un âge plus précoce", a-t-elle ajouté.





De nombreuses études ont prouvé qu'à un niveau individuel, le cannabis nuisait aux études, en abaissant la concentration et la motivation. Mais un éventuel lien entre la baisse continue des résultats collectifs de la France dans les évaluations de l'OCDE et l'usage de drogues semble plus compliqué à établir.