L'accent marseillais est-il menacé ?

Sur le vieux port, Nana, la doyenne des pêcheurs, fait entendre chaque matin son franc parler marseillais pour attirer les touristes. Avec sa bonne mer, son soleil et son accent unique au monde, Marseille a une identité qui lui est propre. Seulement, depuis quelques années, ce parler marseillais serait aujourd'hui menacé au profit d'un français plus standard. A-t-il encore de beaux jours devant lui ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.