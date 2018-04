L'accras de morue, un plat typiquement martiniquais

Ce jour, Cyril nous présente la recette de l'accras de morue. Pour commencer, dessaler la morue et la cuire sans la faire bouillir 20 minutes avec une feuille de bois d'Inde et quelques oignons. La découper en petits morceaux et ajouter une garniture aromatique. Préparer ensuite la pâte, utiliser 300 g de farine avec 250 g d'eau puis y verser la morue et la garniture aromatique. Bien mélanger et ajouter de la levure, du bicarbonate de soude, du jus de citron et un peu de piment qu'on a mixé dans l'eau. Il ne reste plus qu'à faire frire les beignets. Découvrez également dans la vidéo, la recette de la sauce chien, du gratin de christophine et celle du blanc manger au coco comme dessert.



Ce dimanche 22 avril 2018, Cyril Rouquet, dans sa chronique "Plateau Gourmand", nous propose un menu typiquement martiniquais. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du dimanche 22 avril 2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.