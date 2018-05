L'Actu & Vous : de quoi parlent les Strasbourgeois ?

Chaque jeudi, nos journalistes partent à la rencontre des Français pour parler de l'actualité. Cette semaine, direction Strasbourg dans le département du Bas-Rhin. Ce jeudi 10 mai, le sujet qui intéresse le plus les Strasbourgeois est l'affaire Naomi Musenga, une jeune femme décédée en décembre 2017 dont l'appel de détresse n'avait pas été pris au sérieux par le Samu. Le retrait des Etats-Unis de l'accord nucléaire iranien, la météo et le rapprochement entre les deux Corées sont également au centre de leurs discussions.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.