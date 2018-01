L'actu et vous : l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est au cœur de l'actualité à Caen

CALAIS





Emmanuel Macron et Theresa May ont signé un nouveau traité sur le contrôle de l'immigration entre la France et le Royaume-Uni. Le texte prévoit notamment une contribution complémentaire de Londres de 50 millions d'euros au contrôle de la frontière à Calais, où échouent de nombreux clandestins dans l'espoir de franchir la Manche.