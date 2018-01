L'actu & vous : qu'est-ce qui préoccupe les Bordelais ?

On vous emmène à Bordeaux, en Gironde. Qu'est-ce qui tracasse les Bordelais ? Ces derniers sont surtout préoccupés par la situation des gardiens de prison, mais pas que. Ils sont également tourmentés par l'augmentation du prix du gasoil et par les embouteillages. Les détails en images.



