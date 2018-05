L'actu & vous : qu'est-ce qui préoccupe les habitants de Bayeux ?

Plusieurs sujets d'actualité préoccupent les habitants de Bayeux : la visite de Muriel Pénicaud dans la ville, les conflits sociaux, les buts d'Antoine Griezmann et la défaite de l'OM, cette histoire de camembert lue dans la presse... Côté international, les heurts meurtriers qui ont eu lieu entre les Palestiniens et l'armée israélienne dans la bande de Gaza sont au centre des discussions. Le mariage du prince Harry et de Meghan Markle n'est pas en reste.



