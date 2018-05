L'adieu à Pierre Bellemare, un pionnier de l'audiovisuel

Pierre Bellemare, un des pionniers de la télévision va manquer, car sa voix et son visage nous ont accompagné durant des décennies. Ses obsèques se sont déroulées en l'église Saint-Roch de Paris, dans la matinée du jeudi 31 mai 2018. Le public avait applaudi celui qui lui était entièrement dévoué. De nombreuses personnalités du monde de la radio et de la télévision étaient venues lui rendre un dernier hommage. Témoignage en images de ceux qui le considéraient comme modèle.



