L'alchimiste des pivoines

Au XVIIIè siècle, l'empereur de Chine en a offert à Joséphine de Beauharnais. Les pivoines ont depuis conquis le cœur de nos concitoyens, notamment pour la fête des mères qui sera célébrée dimanche 27 mai. D'ailleurs, cette fleur de saison sera l'une des espèces les plus vendues. De plus, il y a l'embarras du choix en matière de couleurs. À cette occasion, notre équipe est allée à la rencontre d'un producteur/pépiniériste, qui invente de nouvelles variétés de pivoines depuis six générations.



