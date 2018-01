L'alerte aux inondations est lancée dans 14 départements

Le Doubs figure parmi les régions les plus touchées par les crues. Des rues entières ont été inondées. Le niveau du lac Gérardmer dans les Vosges est exceptionnellement élevé. La Moselle a atteint son plus haut niveau depuis 1947. Plusieurs rivières dans le département de la Haute-Marne pourraient également sortir de leurs lits. Ce vendredi soir, quatorze départements sont toujours placés en vigilance orange.



