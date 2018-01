L'alerte orange est maintenue dans 11 départements

A Pessac-sur-Dordogne en Gironde, les eaux ont envahi les routes et inquiètent les habitants. Dans les Vosges, à Châtel-sur-Moselle, les pompiers ont assuré plus de 300 interventions de précaution en surélevant les mobiliers dans les habitations. Le département n'a pas enregistré de tel niveau d'eaux depuis 2004. Dans la commune de Le Gua en Isère, de nombreux affaissements de terrain se sont produits. En tout, 11 départements restent toujours en vigilance orange.



