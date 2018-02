L'amour de la montagne n'a jamais quitté Annie Famose

Annie Famose fut l'un des piliers de la plus belle équipe de l'histoire du ski français. En 1974, à la fin de sa carrière, elle s'installe à Avoriaz et ouvre son premier magasin de ski avec son amie Isabelle Mir. Elle y possède désormais une dizaine de magasins, emploie 200 personnes et préside l'Office du Tourisme. Mais la réussite dont elle est la plus fière, c'est un village des enfants qui dispense des cours de ski pour les jeunes de trois à quatorze ans à la pédagogie innovante, inspirée de ses voyages.



