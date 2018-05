L'appel des familles des djihadistes françaises

Des femmes d'origine française étaient parties rejoindre leurs maris, pour combattre aux côtés des terroristes de Daesh. Depuis la débâcle militaire de l'EI, en Irak et en Syrie, elles ont été emprisonnées là-bas et certaines ont déjà été jugées. Leurs familles, restées en France, sont en plein désarroi et se disent être les victimes indirectes de l'Etat islamique.



