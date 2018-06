L'Aquarius attendu dimanche 17 juin 2018 au port espagnol de Valence

Le bateau "l'Aquarius" continue sa route vers l'Espagne après avoir été refusé par Malte et l'Italie. Il était ce samedi au large de l’île de Majorque. Le bateau transportant 630 migrants devrait arriver à Valence dimanche 17 juin 2018. Pour ces rescapés, c'est la fin d'un voyage éprouvant qui aura duré une semaine.



