L'arrivée du froid, le nouveau défi des victimes de la crue

Une vague de froid s'est abattue sur une bonne partie du pays ce lundi. Elle a des conséquences lourdes pour tous ceux qui sont victimes des inondations sur les bords de Seine. Les sinistrés n'en peuvent plus. Le courant n'est pas encore rétabli dans de nombreux foyers. Nos équipes ont passé la journée auprès des habitants du Val-de-Marne.



