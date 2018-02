L'Auvergne, championne des Boîtes à Bento

Le Bento est très pratique pour compartimenter les aliments. C'est un principe qui a été inventé au douzième siècle au Japon, mais cette idée a été reprise par une entreprise auvergnate. Elle s'est imposée en Asie et exporte ses boîtes à repas dans une soixantaine de pays. Pour séduire le marché européen, l'entreprise compte désormais jouer la carte du haut de gamme, avec des modèles fabriqués en Auvergne.



